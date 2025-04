'Abominável', diz Lula sobre visto com gênero masculino para deputada Erika Hilton

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como "abominável" o episódio em que o visto americano da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) foi expedido com identificação de gênero masculino. O presidente esteve com a parlamentar em cerimônia no Palácio do Planalto para sanção de projetos de lei sobre direitos das mulheres, nesta quinta-feira, 24.

"Quem tem o direito de discutir o que essa mulher é o Brasil e é ela sobretudo, é a ciência, não é o decreto do Trump", disse Lula. O presidente acrescentou o episódio como um caso de "ingerência da embaixada americana no documento de uma deputada brasileira". Lula ainda cobrou que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, divulgue um posicionamento oficial sobre o tema.

Relembre o caso

Como mostrado pelo Estadão, a deputada federal Erika Hilton afirmou ter recebido o seu visto para ingresso nos Estados Unidos da América identificada como pessoa do gênero masculino, no último dia 16. A parlamentar classificou o ocorrido como um caso de transfobia e disse que vai acionar a Organização das Nações Unidas (ONU) contra o governo dos EUA.

Ela iria ao País para participar da Brazil Conference, evento organizado pela comunidade brasileira da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), mas desistiu da viagem devido à situação.

A deputada Duda Salabert também afirmou que teve seu gênero alterado para masculino em seu visto. A parlamentar afirmou que o episódio é um "desrespeito à soberania do Brasil e aos direitos humanos mais básicos". Seu caso veio à tona no dia seguinte à publicação de Erika.

Ao Estadão, a assessoria de imprensa da embaixada dos Estados Unidos informou que, "de acordo com a Ordem Executiva 14168, é política dos EUA reconhecer dois sexos, masculino e feminino, considerados imutáveis desde o nascimento".