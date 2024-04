'A qualquer momento sai uma decisão', diz advogado de Wladimir Costa sobre prisão definitiva

Após ter passado por uma audiência de custódia na manhã desta sexta-feira (19/04) na 1ª Zona Eleitoral, na travessa Pirajá, bairro do Marco, em Belém, o ex-deputado Wladimir Costa segue sob custódia do sistema penitenciário paraense, em caráter de prisão cautelar, aguardando por uma decisão quanto à sua soltura ou prisão definitiva.

"Ainda não teve decisão se ele vai se manter ou não preso. Ele segue custodiado pela SEAP [Secretaria de Estado de Administração Penitenciária], e a decisão do judiciário pode sair a qualquer momento", explicou Humberto Boulhosa, advogado de Wlad, ao Grupo Liberal no início da tarde desta sexta-feira (19/04).

Mais cedo, na saída da audiência, o advogado confirmou a informação de que seu cliente foi transferido para o presídio de Americano, no município de Santa Izabel. Ainda de acordo com Boulhosa, após pedido de vista, o prazo para o Ministério Público Eleitoral se manifestar sobre o caso é impreciso. "É uma decisão da Justiça Eleitoral, eu não sei", frisou.

Wlad foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém na manhã desta quinta-feira (18), acusado de cometer crimes eleitorais por meio de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB). No mesmo dia, após ter passado por exames periciais na sede da Polícia Científica do Pará, ele foi transferido para a Central de Triagem do bairro da Marambaia, na capital paraense.

A reportagem entrou em contato com o Ministério Público Eleitoral solicitando atualizações sobre o caso e aguarda um retorno.