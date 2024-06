72% dos eleitores se posicionam contra reeleição de Biden, diz pesquisa da ‘CBS News’

Uma nova pesquisa realizada pela emissora americana ‘CBS News’ apontou que a maioria dos norte-americanos não quer que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concorra à reeleição em novembro. Segundo o levantamento, 72% dos eleitores se posicionaram contra a presença de Biden nas eleições.

A pesquisa ouviu 1.130 pessoas, entre os dias 28 e 29 de junho, e mostra crescimento da insatisfação com Biden, após o último debate, na úlitma quinta-feira (27), no qual o desempenho do candidato democrata foi duramente criticado.



Entre os eleitores do Partido Democrata, 46% acreditam que Biden não deveria concorrer à reeleição, enquanto 54% defendem. Já em relação ao ex-presidente republicano Donald Trump, 54% dos eleitores gerais acreditam que ele não deveria participar da disputa, e apenas 15% dos eleitores republicanos rejeitam sua candidatura.