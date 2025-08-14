52,1% são contra prisão domiciliar de Bolsonaro e 51,2% rejeitam anistia, mostra pesquisa

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (14) aponta que 52,1% dos entrevistados são contra a prisão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, enquanto 47% são a favor. A previsão é que o julgamento ocorra entre o fim de agosto e o início de setembro no Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de Bolsonaro, entre outras acusações, por tentativa de golpe de Estado.

A pesquisa também indica que 50,1% discordam da inelegibilidade de Bolsonaro, e 49,5% concordam. Quanto à responsabilidade pelo 8 de janeiro, 50% afirmam que Bolsonaro não foi responsável, enquanto 48,8% dizem que ele foi.

O levantamento aponta ainda que 45,4% consideram que o Brasil vive sob uma ditadura do Judiciário; 43,3% não concordam, e 11,2% afirmam que não há ditadura do Judiciário, mas que muitos juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições.

Segundo a pesquisa, 51,2% são contra uma anistia "ampla, geral e irrestrita" a líderes políticos e manifestantes investigados ou condenados por tentativa de golpe de Estado e invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF em 8 de janeiro de 2023. Já 46,9% apoiam a anistia.

O levantamento mostra que 83,3% discordam das ações dos manifestantes em 8 de janeiro de 2023, enquanto 8,4% concordam. No entanto, 51,1% consideram que as punições aplicadas foram exageradas, e 35,3% avaliam que foram adequadas.

Ainda segundo a pesquisa, 52,1% discordam das condenações pelo 8 de janeiro no STF, enquanto 45,5% concordam.

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada com 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, utilizando a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.