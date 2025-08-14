Capa Jornal Amazônia
52,1% são contra prisão domiciliar de Bolsonaro e 51,2% rejeitam anistia, mostra pesquisa

Pesquisa mostra divisão da população sobre Bolsonaro e o 8 de janeiro de 2023

Estadão Conteúdo
fonte

Sobre o 8 de janeiro, 50% dizem que Bolsonaro não foi responsável e 48,8% afirmam que foi (Foto: Evaristo/Sa (AFP))

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (14) aponta que 52,1% dos entrevistados são contra a prisão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, enquanto 47% são a favor. A previsão é que o julgamento ocorra entre o fim de agosto e o início de setembro no Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de Bolsonaro, entre outras acusações, por tentativa de golpe de Estado.

A pesquisa também indica que 50,1% discordam da inelegibilidade de Bolsonaro, e 49,5% concordam. Quanto à responsabilidade pelo 8 de janeiro, 50% afirmam que Bolsonaro não foi responsável, enquanto 48,8% dizem que ele foi.

Ramagem diz ao STF que deixou governo Bolsonaro antes de 'recrudescimento' golpista
Defesa do deputado (PL/RJ) pede que esse fato seja levado em conta na hora de calcular sua pena, em caso de condenação

Senado aprova pedido de Damares para verificar condições da prisão domiciliar de Bolsonaro
A data e os nomes dos senadores que participarão da atividade ainda não foram informados

O levantamento aponta ainda que 45,4% consideram que o Brasil vive sob uma ditadura do Judiciário; 43,3% não concordam, e 11,2% afirmam que não há ditadura do Judiciário, mas que muitos juízes cometem abusos e ultrapassam suas atribuições.

Segundo a pesquisa, 51,2% são contra uma anistia "ampla, geral e irrestrita" a líderes políticos e manifestantes investigados ou condenados por tentativa de golpe de Estado e invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF em 8 de janeiro de 2023. Já 46,9% apoiam a anistia.

O levantamento mostra que 83,3% discordam das ações dos manifestantes em 8 de janeiro de 2023, enquanto 8,4% concordam. No entanto, 51,1% consideram que as punições aplicadas foram exageradas, e 35,3% avaliam que foram adequadas.

Ainda segundo a pesquisa, 52,1% discordam das condenações pelo 8 de janeiro no STF, enquanto 45,5% concordam.

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada com 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, utilizando a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

.
