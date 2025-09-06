Veículo capota após acidente na BR-316, em Castanhal, neste sábado

Um acidente de trânsito foi registrado, na manhã deste sábado (6), na BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará. Um dos veículos capotou. As primeiras informações indicam que pelo menos dois veículos se envolveram no acidente.





Não houve mortes, mas os ocupantes dos automóveis se machucaram. Ainda não há informações sobre o número de vítimas e seu estado de saúde. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. As causas do acidente não foram divulgadas. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Civil e com o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.