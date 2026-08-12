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Polícia

Suspeito de participar de decapitação em Igarapé-Miri é preso em Nova Ipixuna

O crime em questão ocorreu em 1º de junho deste ano, na comunidade Rio Canal, no nordeste do Pará

O Liberal

Marinaldo Lima Pantoja foi preso pela Polícia Civil na tarde de terça-feira (11/8) na comunidade da Vila Pajé, na zona rural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. Ele é suspeito de envolvimento no homicídio de Nilson da Silva Carvalho, ocorrido em 1º de junho deste ano, na comunidade Rio Canal, zona ribeirinha de Igarapé-Miri, nordeste paraense. Na ocasião, a vítima foi decapitada durante o crime.

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Conforme o portal Correio de Carajás, as diligências iniciaram por volta das 17 horas, após levantamentos apontarem a presença do suspeito. Contra Marinaldo havia um mandado de prisão expedido pela Justiça por participação no assassinato de Nilson.

Os agentes foram até o endereço e acharam o suspeito. Ainda de acordo com o Correio, a prisão foi efetuada sem resistência. Marinaldo tomou ciência da ordem judicial e dos motivos de sua custódia e, após o cumprimento dos procedimentos na delegacia, foi colocado à disposição do Poder Judiciário. Ele será transferido para o sistema penitenciário do estado.

O crime

O corpo de Nilson foi localizado por moradores. O irmão dele reconheceu o cadáver. Os moradores continuaram fazendo as buscas para tentar encontrar a cabeça de Nilson. Algumas horas depois, após o volume de água do rio baixar, as testemunhas localizaram a cabeça na água. A Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações para identificar os responsáveis pelo homicídio e apurar a motivação do assassinato. 

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