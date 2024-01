Suspeito de estelionato e associação criminosa em Belém e Ananindeua é preso, em Goiás

Um homem suspeito de estelionato e associação criminosa em Belém e Ananindeua foi preso na segunda-feira (8) pela Polícia Civil no estado de Goiás (GO). Após investigações sobre os crimes e sobre o paradeiro do investigado, foi expedido um mandado de prisão. A PCPA não localizou o homem em território paraense, então fez diligências junto a polícias judiciárias de diversos estados brasileiros. Por meio de agentes da Delegacia de Caldas Novas, a PCGO conseguiu localizar e prender, preventivamente, o suspeito.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém e de Ananindeua, após investigações realizadas por agentes da Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe) e da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (Deof). O suspeito passou a ser considerado foragido devido não ter sido localizado, assim teve início a ação para o encontrar em outras regiões do país.

“O trabalho contínuo dos agentes da PCPA foi o que tornou possível a captura do investigado, considerando também o apoio da Polícia Civil de Goiás, que foi crucial para a ação”, afirma Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Segundo David Bahury, diretor da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes, um dos pontos mais importantes da captura do investigado é fazer se cumprir a justiça pelas pessoas que foram enganadas e prejudicadas. “Trata-se de resposta dada pela polícia. Eis que o suspeito, além de foragido, ocasionou vultosos prejuízos financeiros suportados por suas vítimas, que tinham o sonho de adquirir a casa própria”, informou.