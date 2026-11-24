Suspeita de sequestrar bebê na Santa Casa tem prisão convertida para preventiva

A mulher segue presa e, segundo a Polícia Civil do Pará, ela teria agido sozinha. O caso aconteceu na última sexta-feira (20/11), em Belém

Uma recém-nascida foi levada da Santa Casa de Misericórdia do Pará na manhã desta sexta-feira (20) ( Foto: Foto: O Liberal )

A Polícia Civil do Pará (PCPA) informou, nesta terça-feira (24/11), que a mulher detida por suspeita de sequestrar uma bebê recém-nascida de uma unidade da Fundação Santa Casa de Belém teve a prisão convertida para preventiva pelo Poder Judiciário. O caso aconteceu na última sexta-feira (20/11). A mulher segue presa e, segundo a PCPA, ela teria agido sozinha.

Em nota, a Polícia Civil contou que a presa foi autuada por sequestro qualificado. Conforme as investigações, a mulher afirmou que havia perdido um bebê no mês anterior e que teria planejado a retirada da recém-nascida da maternidade após essa perda.

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A bebê foi localizada ainda na sexta (20/11) em um terminal no início da Alça Viária, quando a investigada se preparava para seguir de ônibus até o município de Acará, no nordeste do Pará. A PC afirmou que a suspeita teria utilizado uma estratégia para afastar a acompanhante da mãe e conseguir retirar a criança da maternidade.

Após conseguir colocar o plano em prática, ela colocou a recém-nascida dentro de uma sacola e saiu pela entrada principal da maternidade, seguindo de motocicleta em direção a um terminal, que fica no início da Alça Viária, próximo ao acesso pela BR-316. Foi lá que os policiais civis a encontraram. Conforme a Polícia Civil, o mototaxista não é investigado por envolvimento no crime.

Com o apoio das imagens do circuito de monitoramento do hospital, os investigadores identificaram características da suspeita e obtiveram informações que auxiliaram nas buscas, incluindo nome e endereço.

Quando a polícia a encontrou, viu que ela estava acompanhada de outra mulher, que seria sua sogra. A PC comunicou que as duas se preparavam para embarcar em um ônibus com destino a Acará.

Ainda no comunicado enviado nesta terça-feira (24/11), a Polícia Civil afirmou que “a mulher apontada como sogra da suspeita foi liberada após prestar esclarecimentos e ficar comprovado que ela vinha sendo enganada pela suspeita, há meses, sobre uma suposta gravidez”.

Santa Casa nega participação de funcionários

No último sábado (21/11), a Santa Casa divulgou uma nota em que informou que “não há evidências de que nenhum funcionário” tenha envolvimento no sequestro”. A Fundação disse ainda que a suspeita deu entrada para avaliação obstétrica na quinta-feira (19) e, no momento em que seria avaliada, informou que iria buscar uma acompanhante e não retornou mais à área da Urgência e Emergência.

De acordo com a Santa Casa, todos os pacientes atendidos no hospital são obrigados a apresentarem documentos. “A direção da Santa Casa informa ainda que tem um processo de acesso de pacientes e acompanhantes. E, em situações como essa na instituição, é feita uma análise e são elaboradas ações de melhoria no processo de acesso ao hospital”, disse.