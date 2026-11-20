Bebê levada da Santa Casa é encontrada na Alça Viária; duas mulheres são detidas

Segundo o delegado Janilson Gomes, da Polícia Civil, responsável pelo caso, a bebê estava nos braços de uma delas no momento da abordagem

Uma recém-nascida levada de dentro da Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, foi localizada pela polícia nesta sexta-feira (20) em um pequeno terminal rodoviário no início da Alça Viária, próximo ao acesso pela BR-316. Duas mulheres foram detidas no local. Segundo o delegado Janilson Gomes, da Polícia Civil, responsável pelo caso, a bebê estava nos braços de uma delas no momento da abordagem. A mãe da criança, de 17 anos, foi ouvida pela polícia.

O delegado informou que a principal suspeita estava na Santa Casa pelo menos desde quinta-feira (19). Ela teria chegado à unidade dizendo que estava grávida, mas se afastou quando seria examinada. Ainda segundo Gomes, a mulher passou a observar os recém-nascidos e tentou se aproximar de algumas famílias até ganhar a confiança da família da bebê, que acompanhava a adolescente na unidade. A suspeita teria oferecido ajuda para que a família voltasse ao interior.

A imagem em destaque mostra policiais civis com o bebê sequestrado. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

De acordo com as informações iniciais da investigação, a mulher colocou a recém-nascida dentro de uma bolsa e saiu pela porta da frente da Santa Casa. Depois, pegou um mototáxi. A polícia ainda apura para onde a suspeita foi antes de chegar ao terminal. Segundo o delegado, a bebê foi vestida com roupas de menino para dificultar a identificação. A polícia acredita que as duas mulheres pretendiam seguir para Acará, município onde moram, segundo as informações iniciais.

A segunda mulher detida é mãe de um companheiro da principal suspeita. Segundo o delegado, esse rapaz seria o pai do bebê que a suspeita dizia estar esperando. A mulher foi ao terminal para encontrá-la e estava com a recém-nascida nos braços no momento da abordagem. A Polícia Civil apura se ela sabia que a gravidez era falsa e qual foi sua participação no caso. As duas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento.

A imagem em destaque mostra policiais civis com a bebê sequestrada. (Foto: Divulgação | Ascom PCPA)

A unidade especializada da Polícia Civil foi acionada na manhã desta sexta-feira após receber a informação de que uma recém-nascida havia desaparecido da Santa Casa. As buscas tiveram apoio da Polícia Militar. O delegado afirmou que a principal suspeita foi ao hospital com a intenção de sequestrar uma criança. A investigação ainda apura se ela já tinha escolhido aquela bebê e o que pretendia fazer após sair da unidade.

Gomes informou ainda que a polícia vai ouvir os responsáveis pela Santa Casa para entender como a suspeita conseguiu sair com a criança. Até o momento da entrevista, segundo ele, não havia indícios de que alguém de dentro da unidade tivesse ajudado a mulher. Após ser localizada, a bebê ficou sob os cuidados da equipe que acompanhava o caso para ser entregue à mãe.