Santa Casa nega envolvimento de funcionários em sequestro de bebê em Belém

O caso aconteceu na manhã da última e sexta-feira (20/11) e, no mesmo dia, a Polícia Civil resgatou e prendeu a suspeita que havia raptado a criança. Inicialmente, duas mulheres foram capturadas pela PC, mas apenas uma delas foi mantida presa

Uma recém-nascida foi levada da Santa Casa de Misericórdia do Pará na manhã desta sexta-feira (20) ( Foto: Foto: O Liberal )

A Fundação Santa Casa informou na noite deste sábado (21/11) que “não há evidências de que nenhum funcionário” tenha envolvimento no sequestro de uma bebê recém-nascida em Belém. O caso aconteceu na manhã da última e sexta-feira (20/11) e, no mesmo dia, a Polícia Civil resgatou e prendeu a suspeita que havia raptado a criança.

Por meio de nota, a Santa Casa disse que a suspeita deu entrada para avaliação obstétrica na quinta-feira (19) e, no momento em que seria avaliada, informou que iria buscar uma acompanhante e não retornou mais à área da Urgência e Emergência.

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Conforme as investigações da PC, a suspeita teria utilizado uma estratégia para afastar a acompanhante da mãe e conseguir retirar a criança da maternidade. Após conseguir colocar o plano em prática, ela colocou a recém-nascida dentro de uma sacola e saiu pela entrada principal da maternidade, seguindo de motocicleta em direção a um terminal, que fica no início da Alça Viária, próximo ao acesso pela BR-316. Foi lá que os policiais civis a encontraram.

De acordo com a Santa Casa, todos os pacientes atendidos no hospital são obrigados a apresentarem documentos. “A direção da Santa Casa informa ainda que tem um processo de acesso de pacientes e acompanhantes. E, em situações como essa na instituição, é feita uma análise e são elaboradas ações de melhoria no processo de acesso ao hospital”, disse.

Sobre a bebê, a Fundação afirmou ainda que a bebê está em tratamento e fazendo exames, sem previsão de alta, e que “mãe e filha estão estáveis”.

O caso

Com o apoio das imagens do circuito de monitoramento do hospital, os investigadores identificaram características da suspeita e obtiveram informações que auxiliaram nas buscas, incluindo nome e endereço.

Quando a polícia a encontrou, viu que ela estava acompanhada de outra mulher, que seria sua sogra. A PC comunicou que as duas se preparavam para embarcar em um ônibus com destino a Acará.

No momento da abordagem, a recém-nascida estava nos braços da mulher que acompanhava a investigada. Ela também foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos, mas acabou liberada após a polícia constatar que não tinha conhecimento da retirada da criança da maternidade.