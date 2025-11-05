Que tal? Homem é preso por furtar R$ 2 mil de amigo surdo e mudo no Pará

Hebert dos Santos do Espírito Santo foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Parauapebas, na terça-feira (4), suspeito de furtar R$ 2.018,00 de um amigo com deficiência auditiva e de fala. Segundo as investigações, o homem teria usado os dados bancários da vítima, de 54 anos, para realizar transferências via pix após ter acesso ao celular dela.

De acordo com informações do Correio de Carajás, o crime foi descoberto por uma cunhada da vítima, que percebeu que todo o saldo da conta havia sumido. Ao checarem o extrato bancário, constataram que o dinheiro havia sido transferido para uma conta em nome de Hebert. As operações começaram em 1º de novembro, logo após o pagamento de um benefício, e seguiram até a manhã da prisão, quando o suspeito transferiu os últimos R$ 18 restantes.

Durante o atendimento na agência bancária, a vítima também descobriu que o celular de Hebert estava registrado como um dos dispositivos autorizados a movimentar a conta. Conforme a Polícia Civil, o suspeito se aproveitou da confiança e da deficiência do amigo para realizar o golpe.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas e tramita na 2ª Vara Criminal do município. O Ministério Público do Estado do Pará analisa o processo, enquanto o suspeito permanece preso, à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.