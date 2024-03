Professor de 60 anos é acusado de abusar de criança de 9 anos em sala de aula no Pará

Um professor de 60 anos é suspeito de ter abusado sexualmente de uma aluna dentro da sala de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Marcelo Rime Vitalino, no Bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, no sudeste paraense. O caso ocorreu no dia 18 deste mês de março. A vítima é uma criança de apenas 9 anos.

A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) está investigando o caso. A denúncia foi levada a termo e consta de Boletim de Ocorrência feito pela família da criança, que relatou aos pais o ocorrido. Segundo o BO, o professor, que trabalha na escola há 33 anos, teria se aproveitado de uma atividade intraclasse onde os alunos assistiam a um filme e a iluminação da sala foi reduzida. Nesse momento, ele abusou da criança nos fundos da própria sala.

VEJA MAIS

Uma equipe da Deaca foi à escola ainda no dia do ocorrido, mas o professor já não estava mais no colégio. Foram solicitados exames de corpo de delito na criança, para serem usados como provas, dos quais se aguarda o resultado.

Secretaria Municipal de Educação se pronuncia

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que está contribuindo com a Polícia Civil. A escola informa que, assim que soube da denúncia de abuso sexual contra a aluna, tomou todas as providências administrativas e de orientação e apoio à família. A Semed afastou o professor e disse que abriu sindicância para apurar os fatos.

A Prefeitura de Parauapebas também se manifestou sobre o ocorrido e informou que promove campanhas constantes de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes nas escolas municipais e em parceria com outros órgãos no município.