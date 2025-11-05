Capa Jornal Amazônia
Polícia prende suspeito de duplo latrocínio em fazenda de Tucuruí

Das vítimas, foram roubados objetos como uma motocicleta e uma caixa de som, recuperados posteriormente

Polícia prende suspeito de duplo latrocínio em fazenda de Tucuruí. (Reprodução)

A Polícia Civil de Tucuruí prendeu Ricardo Oliveira dos Santos, investigado por envolvimento em um crime de latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido na zona rural do município. O mandado de prisão foi cumprido na segunda-feira (3), na Vicinal Neres, em Breu Branco, no sudeste do Pará, conforme divulgado pelo site Correio de Carajás nesta quarta-feira (5).

Outro suspeito, Luan Oliveira dos Santos, já havia sido preso em outubro. Segundo as investigações, os dois teriam invadido a Fazenda Brisa do Lago, na Vicinal Caripé, em 17 de junho, onde mataram a tiros o caseiro Dieque Brandão Lima e Magno Nascimento de Menezes, conhecido como “Bago”, que prestava serviços no local. As vítimas foram encontradas em estado de decomposição, possivelmente dois dias após o crime.

Durante a ação, objetos como uma motocicleta Honda NXR Bros e uma caixa de som foram roubados, mas posteriormente recuperados pela polícia. A prisão foi realizada por equipes da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, da Superintendência Regional do Lago de Tucuruí, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Tucuruí) e da Delegacia de Breu Branco, em cumprimento a mandado expedido pela Justiça da Comarca de Tucuruí. Ricardo segue à disposição do Poder Judiciário.

