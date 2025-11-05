Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Polícia investiga incêndio em van que estava a serviço de delegação no bairro do Guamá

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas foram contidas antes da chegada da equipe. O caso foi registrado na Seccional do Guamá.

O Liberal
fonte

O proprietário afirmou que estaciona o automóvel no mesmo local há 12 anos e nunca havia enfrentado situações semelhantes. (Reprodução/ redes sociais)

A Polícia Civil do Pará investiga o incêndio de uma van ocorrido na madrugada desta quarta-feira (5), na passagem Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Guamá, em Belém. O veículo, segundo o proprietário, prestava serviços à delegação da Indonésia durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil.

De acordo com relatos do dono do veículo, o crime aconteceu por volta das 2h30, quando criminosos teriam usado um galão de gasolina para atear fogo na van, que ficou completamente destruída. O proprietário afirmou que estaciona o automóvel no mesmo local há 12 anos e nunca havia enfrentado situações semelhantes.

Testemunhas contaram que o fato de o veículo estar supostamente vinculado à conferência poderia ter motivado o ataque, mas essa hipótese ainda está sendo investigada.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Seccional do Guamá. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas foram contidas antes da chegada da equipe.

A PC informou ainda que perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime. Segundo a polícia, os levantamentos iniciais não apontam envolvimento direto do incêndio com a prestação de serviços na COP30.

“A Polícia Civil informa que o caso foi registrado na Seccional do Guamá. Segundo informações iniciais, o incêndio teria acontecido em frente à casa do proprietário do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas foram contidas antes da chegada da equipe. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para elucidar os fatos e identificar os possíveis envolvidos. A PCPA também informa que o proprietário do veículo foi contratado para prestar serviços na COP 30, mas segundo levantamentos iniciais, a ocorrência não teve envolvimento com a prestação dos serviços”, diz o comunicado da instituição policial.

Polícia investiga incêndio em van que estava a serviço de delegação no bairro do Guamá
Polícia
