PF apreende mais de 1,5 tonelada de cocaína e prende 4 pessoas no Sul do Pará

A carga da droga estava escondida em um caminhão que se deslocava de São Félix do Xingu para o município de Tucumã

A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de 1,5 tonelada de cocaína nesta quinta-feira (23/7) em uma operação realizada na PA-279, entre os municípios de São Félix do Xingu e Tucumã, no Sul do Pará. A carga da droga estava escondida em um caminhão. Quatro pessoas foram presas.

De acordo com a PF, a ação aconteceu em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), do Mato Grosso. Na abordagem, o entorpecente foi localizado no teto do automóvel de carga que se deslocava de São Félix do Xingu para o município de Tucumã.

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A droga, os suspeitos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Redenção, para a adoção dos procedimentos de polícia judiciária, e permanecerão à disposição da Justiça.

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