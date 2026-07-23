PF apreende mais de 1,5 tonelada de cocaína e prende 4 pessoas no Sul do Pará

A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de 1,5 tonelada de cocaína nesta quinta-feira (23/7) em uma operação realizada na PA-279, entre os municípios de São Félix do Xingu e Tucumã, no Sul do Pará. A carga da droga estava escondida em um caminhão. Quatro pessoas foram presas.
De acordo com a PF, a ação aconteceu em conjunto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), do Mato Grosso. Na abordagem, o entorpecente foi localizado no teto do automóvel de carga que se deslocava de São Félix do Xingu para o município de Tucumã.
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A droga, os suspeitos e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Redenção, para a adoção dos procedimentos de polícia judiciária, e permanecerão à disposição da Justiça.
Punição
A legislação brasileira estabelece punição de cinco a 15 anos de reclusão para quem “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.