Parauapebas: jovem morre após perder controle da moto ao passar por quebra-molas

Kawe Gustavo Alves dos Santos morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (21/7), no bairro Tropical, em Parauapebas, sudeste do Pará. Ele conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo ao passar por quebra-molas na avenida Castanheira e caiu violentamente no chão.

Segundo o Portal Pebão, com o impacto, Kawe morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado ao caso e constatou a morte do jovem. A Polícia Civil, junto ao Instituto Médico Legal (IML), esteve no local para realizar os procedimentos e a remoção do corpo, ainda conforme o Pebão.

Kawe era motoboy, também trabalhava em uma oficina de motocicletas, era casado e deixa uma filha pequena. Nas redes sociais, a Escola Técnica Vales dos Carajás lamentou a morte do rapaz, que era aluno da instituição. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações”, disse em um stories no Instagram.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.