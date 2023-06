'Nenenzinho' é morto a tiros e golpes de facão no meio da rua em Parauapebas

Wellington da Silva Albino, de 23 anos, conhecido pelo apelido de “Nenenzinho”, foi morto a tiros e golpes de facão, na madrugada deste domingo (25), em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu Rua Canadá, no Bairro Vila Rica. Uma câmera de um circuito interno de segurança registrou o momento em que ele foi assassinado, por volta das 5h18. A vítima respondia a vários processos na Justiça do Estado, incluindo crimes de tráfico de drogas, homicídio e violência doméstica. Ainda não se sabe o que motivou a morte de Wellington. As informações do Zé Dudu.

Testemunhas relataram que o rapaz conseguiu escapar dos criminosos e tentou se esconder em um terreno baldio. No entanto, ele não teve onde se abrigar e precisou sair correndo pela rua. Um dos envolvidos no homicídio o perseguiu e disparou, pelo menos, cinco vezes contra Wellington.

Wellington foi perseguido antes de ser morto com tiros e golpes de facão. (Reprodução / Zé Dudu)

Após cair no chão, o criminoso olha para trás e gesticula como se estivesse chamando o comparsa. Vizinhos do local disseram que o atirador teria gritado: “traz o facão”. O outro homem entrega a ele a arma branca e depois desfere golpes contra a vítima, que permanece imóvel na via.

A Polícia Civil ficou de requerer imagens de outras câmeras das imediações para tentar identificar o veículo usado para dar suporte aos assassinos. Até a última atualização desta matéria, ninguém foi preso.