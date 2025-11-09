Mulheres escapam sem ferimentos de capotamento de caminhonete em Itaituba

Duas mulheres saíram ilesas do capotamento de uma caminhonete na tarde deste sábado (8), no município de Itaituba, na região sudoeste do Pará. O acidente ocorreu no ramal do Jacarezinho.

Essa não é a primeira vez que ocorre um capotamento no local. No mês de outubro, outro capotamento foi registrado no mesmo ponto da via, deixando uma mulher ferida. As causas do novo acidente ainda não foram informadas.

Segundo moradores, o trecho é considerado perigoso e costuma registrar acidentes com frequência. Vídeo gravado pela população do local mostra as duas mulheres saindo do veículo logo após o capotamento. Ambas ficaram bem e sem ferimentos.