Motorista fica preso entre as ferragens após colisão entre veículos na PA-370, em Santarém

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio resultou em uma pessoa ferida na noite de sábado (08), na rodovia PA-370, conhecida como Santarém/Curuá-Una. Devido a força da colisão, um dos motoristas ficou preso nas ferragens de um veículo. O acidente ocorreu no trecho que passa pela comunidade de Tipizal, região do planalto santareno.

De acordo com informações do jornal O Impacto, de Santarém, um dos veículos teria acessado a rodovia de forma inesperada, colidindo com o outro automóvel. O forte impacto causou grandes danos aos dois automóveis. Um dos motoristas que ficou preso às ferragens foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, acionado imediatamente após o acidente.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Santarém. Não haviam informações atualizadas sobre estado de saúde da vítima