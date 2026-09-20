Motociclista morre após colisão com caminhonete na PA-127, em Castanhal

Um homem identificado como Emerson Santos morreu na noite de sábado (19) após um acidente de trânsito na PA-127, nas proximidades da Agrovila Castelo Branco, na zona rural de Castanhal, nordeste do Pará. Ele estava em uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um veículo que trafegava no sentido contrário.

Segundo relatos de pessoas que estiveram na área, o motorista de uma caminhonete teria perdido o controle da direção e atingido a motocicleta conduzida por Emerson. Com o impacto da colisão, o motociclista ficou gravemente ferido e morreu ainda no local.

Há relatos de que o veículo envolvido no acidente estaria com os faróis apagados ou teria passado por adaptações, mas essa informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades policiais. O caso gerou grande comoção na área, pois o acidente ocorreu cerca de quatro meses após Emerson perder o pai, também vítima de um acidente de trânsito.

As circunstâncias da colisão na PA-127, assim como as condições em que os veículos trafegavam, deverão ser apuradas pelas autoridades.

A Polícia Civil informou que o caso é apurado pela Delegacia de Castanhal. "Um homem morreu em um acidente de trânsito, na noite do último sábado (19), na PA-127, na zona rural do município. A vítima conduzia uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um carro e morreu no local. As circunstâncias do acidente são investigadas".