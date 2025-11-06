Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Loirinho' é morto a tiros durante bebedeira no Marajó

A apuração preliminar das autoridades aponta que a vítima consumia bebida alcoólica na casa do suspeito quando morreu

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um homem conhecido pelo apelido de “Loirinho” foi morto a tiros na quarta-feira (5/11) na zona rural de Portel, na Região de Integração do Marajó. A vítima estaria consumindo bebida alcoólica na casa do suspeito, que não teve o nome revelado. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil disse ao portal Notícia Marajó que o homicídio ocorreu no rio Itaperuzinho, afluente do rio Anapú. A apuração preliminar indica que a vítima estava bebendo junto com o suspeito quando, por motivo ainda desconhecido, o homem teria efetuado um disparo de espingarda contra ela, que morreu no local, ainda conforme o Notícia.

No momento, o suspeito de cometer o crime não foi encontrado. As autoridades seguem atrás dele. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

loirinho

morto a tiros

durante bebedeira

marajó
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Idoso é brutalmente agredido por casal durante assalto em Marabá; suspeita é espancada até a morte

O crime ocorreu durante a madrugada de quinta-feira (5/11). No começo da noite, a polícia foi informada sobre a localização do corpo da suspeita e do outro homem que teria envolvimento no caso

06.11.25 10h10

POLÍCIA

'Loirinho' é morto a tiros durante bebedeira no Marajó

A apuração preliminar das autoridades aponta que a vítima consumia bebida alcoólica na casa do suspeito quando morreu

06.11.25 9h39

POLÍCIA

Companheira do 'Gado' é detida após PM apreender pistola em São Domingos do Capim

A ocorrência iniciou por volta das 7h, quando os agentes receberam denúncias de que um casal estaria armado cometendo delitos na região

06.11.25 9h12

POLÍCIA

PM prende homem e confisca drogas e simulacro de arma de fogo em Parauapebas

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram dois homens que, ao notarem a aproximação da viatura, fugiram em direção a um terreno baldio

06.11.25 8h38

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Companheira do 'Gado' é detida após PM apreender pistola em São Domingos do Capim

A ocorrência iniciou por volta das 7h, quando os agentes receberam denúncias de que um casal estaria armado cometendo delitos na região

06.11.25 9h12

EITA!

Polícia investiga incêndio em van que estava a serviço de delegação no bairro do Guamá

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas as chamas foram contidas antes da chegada da equipe. O caso foi registrado na Seccional do Guamá.

05.11.25 22h43

POLÍCIA

Idoso é brutalmente agredido por casal durante assalto em Marabá; suspeita é espancada até a morte

O crime ocorreu durante a madrugada de quinta-feira (5/11). No começo da noite, a polícia foi informada sobre a localização do corpo da suspeita e do outro homem que teria envolvimento no caso

06.11.25 10h10

AGRESSÃO

Jornalista paraense é espancada por ex-namorado lutador; MP denuncia por tentativa de feminicídio

Anderson Navarro foi denunciado após invadir o apartamento da ex-namorada e agredi-la com socos, chutes e ameaças de morte

05.11.25 19h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda