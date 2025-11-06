'Loirinho' é morto a tiros durante bebedeira no Marajó

Um homem conhecido pelo apelido de “Loirinho” foi morto a tiros na quarta-feira (5/11) na zona rural de Portel, na Região de Integração do Marajó. A vítima estaria consumindo bebida alcoólica na casa do suspeito, que não teve o nome revelado. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

A Polícia Civil disse ao portal Notícia Marajó que o homicídio ocorreu no rio Itaperuzinho, afluente do rio Anapú. A apuração preliminar indica que a vítima estava bebendo junto com o suspeito quando, por motivo ainda desconhecido, o homem teria efetuado um disparo de espingarda contra ela, que morreu no local, ainda conforme o Notícia.

No momento, o suspeito de cometer o crime não foi encontrado. As autoridades seguem atrás dele. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.