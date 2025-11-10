Capa Jornal Amazônia
Incêndio é registrado nas imediações do Aeroporto Internacional de Belém

Grande quantidade de fumaça assustou quem passava pela área, mas chamas foram rapidamente controladas sem riscos à operação do terminal

O Liberal
fonte

Incêndio é registrado nas imediações do Aeroporto Internacional de Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um incêndio foi registrado nas imediações do Aeroporto Internacional de Belém, nesta segunda-feira (10). De acordo com a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do empreendimento, as chamas foram rapidamente controladas.

“A NOA acionou imediatamente o Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) do aeroporto e o Corpo de Bombeiros Militar após identificar um foco de incêndio nas imediações do terminal de passageiros. A situação foi rapidamente controlada, sem riscos às pessoas e sem qualquer impacto às operações do aeroporto”, comunicou.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM), por meio de nota, detalhou que o incêndio foi controlado após atingir materiais utilizados nas obras do aeroporto. “Equipes atuaram no local para evitar a propagação das chamas”, ressaltou.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a grande quantidade de fumaça que se espalhou pela área. As primeiras informações indicam que o fogo teria atingido um caminhão tipo munck, estacionado próximo a uma área de mata pertencente à Aeronáutica. Trabalhadores do local registraram as chamas consumindo os materiais e parte da vegetação. A viatura do CBM chegou rapidamente ao local e não houve feridos. Não há detalhes sobre como o fogo começou.

