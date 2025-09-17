Incêndio atinge galpão na noite desta quarta-feira (17), em Ananindeua

Um incêndio de grandes proporções atinge, na noite desta quarta-feira (17), o galpão de uma empresa de materiais de construção localizado na Estrada Vila Nova, no conjunto Cidade Nova 8, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Vídeos enviados à reportagem do Grupo Liberal mostram a movimentação de moradores e curiosos, preocupados com a intensidade das chamas. O fogo e a fumaça podem ser vistos de vários pontos da cidade, chamando a atenção de quem passa pela área.

Equipes do Corpo de Bombeiros continuam no local, atuando para combater as chamas. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem relatos de feridos. Também ainda não há detalhes sobre os prejuízos causados pelo incêndio.