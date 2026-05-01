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Polícia

Homem suspeito de maus-tratos a animais é preso em flagrante em Bragança

A ação foi deflagrada após o recebimento de uma denúncia anônima, via canal Disque-Denúncia.

O Liberal
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Homem suspeito de maus-tratos a animais é preso em flagrante em Bragança. (Foto: Polícia Civil)

Um homem suspeito de maus-tratos a animais foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Bragança, no nordeste do Pará. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (30). De acordo com as informações policiais, a ação foi deflagrada após o recebimento de uma denúncia anônima, via canal Disque-Denúncia, que indicava o abandono de um animal na Vila do Bacabal.

Segundo os relatos, um cão de pelagem amarela era mantido acorrentado de forma ininterrupta há mais de dois meses em um imóvel, situado na rua Primeiro de Dezembro. Ao chegar ao local, a equipe constatou a veracidade das informações. O animal foi encontrado já em estado de desnutrição, desidratação, com pulgas e feridas aparentes por todo corpo.

Após diligências, o proprietário do animal foi localizado e preso em flagrante em seu local de trabalho. Em depoimento, o suspeito confessou que mantinha o cachorro acorrentado no local com o objetivo de “vigiar” máquinas de marcenaria armazenadas no imóvel já abandonado. Além disso, ele alegou que o cão estaria nessas condições porque ainda não tinham condições de levá-lo para a nova casa.

A Polícia Civil ressaltou que, conforme a legislação vigente, o crime de maus-tratos quando praticado contra cães ou gatos é qualificado, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Assim, não cabe o arbitramento de fiança pela autoridade policial em delegacia, razão pela qual o autuado permanecerá custodiado à disposição do Poder Judiciário.

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maus tratos de animais

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