Homem morre após cair de balsa no rio Amazonas, em Santarém

Um jovem chamado Lucas Xavier de Sousa, de 21 anos, morreu após cair no rio Amazonas, em Santarém, oeste do Pará. O caso foi registrado no fim da tarde de terça-feira (16), quando a vítima fazia o transporte de vergalhões de um caminhão para uma balsa. A vítima foi localizada sem vida após buscas do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações iniciais, Lucas estaria trabalhando em um porto localizado no bairro Uruará. Pouco antes de cair da balsa, ele estaria em cima de um monte de ferros e teria perdido o equilíbrio e caído no rio.

Pessoas que estavam no local acionaram a Marinha, que repassou o chamado ao Corpo de Bombeiros Militar. Uma equipe de mergulhadores foi enviada para realizar as buscas na região. Após aproximadamente uma hora de trabalho dos mergulhadores, o corpo de Lucas foi localizado a cerca de 30 metros de distância de onde teria caído.