Homem em situação de rua agredido com arma de choque é encontrado morto em Belém

Segundo a vereadora Raquel Viana, que mantinha um vínculo com o homem há cerca de 15 anos, prestando assistência por conta própria, ele teria sido espancado

O homem em situação de rua, que havia sido agredido com uma arma de choque por alunos do Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa), foi encontrado morto neste sábado (28/11), na rua Boaventura da Silva, na esquina da avenida Alcindo Cacela, no bairro Umarizal, em Belém. Segundo a vereadora Raquel Viana, que mantinha um vínculo com o homem há cerca de 15 anos, prestando assistência por conta própria, ele a procurou na porta da casa dela na manhã de sexta-feira (27/11) com diversos ferimentos pelo corpo. Viana acredita que a vítima tenha sido espancada.

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Raquel comentou que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) para prestar ajuda ao homem ainda na sexta. “Ele deu entrada no Pronto-Socorro e o deixaram fugir de lá. De madrugada (sábado), ele veio à minha porta pedir socorro. Quando entrei para pegar o telefone, ele já não estava mais. Depois eu recebi a notícia de que ele tinha falecido”, disse ela à Redação Integrada de O Liberal.

Em nota, a Polícia Civil confirmou que o homem foi encontrado morto em via pública, no bairro do Umarizal. "A Divisão de Homicídios foi acionada para realizar os primeiros levantamentos no local do crime", detalha a PC.

Por enquanto, as autoridades não se posicionaram sobre a agressão que a vítima teria sofrido. A reportagem solicitou um posicionamento da Fundação Papa João XXIII (Funpapa). O Grupo Liberal aguarda retorno.

A agressão com arma de choque

O episódio envolvendo a arma de choque foi registrado no dia 13 de abril deste ano, nas proximidades de uma unidade do Cesupa, também no Umarizal. As agressões foram gravadas em vídeo. Dois alunos da instituição, identificados como Altemar Sarmento Filho e Antônio Coelho, foram desligados após a repercussão do caso.

Nas imagens, Altemar aparece utilizando uma arma de choque contra a vítima, enquanto Antônio registra a ação. Ambos foram identificados e conduzidos à delegacia à época.

Acolhimento

No dia do ocorrido, o prefeito de Belém chegou a divulgar um vídeo nas redes sociais informando que o homem havia sido acolhido e levado para o Espaço Acolher. No entanto, a reportagem apurou que, embora uma equipe tenha sido enviada ao local, a vítima recusou o atendimento naquele momento.