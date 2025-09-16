Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é preso suspeito de estuprar a própria cunhada em Itaituba 

A vítima é uma adolescente de apenas 14 anos. O crime ocorreu dentro da residência da família.

O Liberal

​Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (15) em Itaituba, no sudoeste do Pará, sob a suspeita de estuprar a própria cunhada, uma adolescente de 14 anos. O crime teria acontecido na residência da vítima, no bairro Chico do Leite.

De acordo com o relato da adolescente à polícia, o suspeito, que não teve o nome divulgado, aproveitou o momento em que o pai da vítima saiu de casa, por volta das 8h30, para cometer o abuso. A guarnição da PM foi acionada horas depois, às 12h15, e encontrou a jovem com dores.

Após o depoimento, os policiais se dirigiram ao bairro Vale do Tapajós, onde localizaram o suspeito em sua residência. Ele foi imediatamente conduzido à delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima e sua responsável legal, para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil continua investigando o caso e não forneceu maiores detalhes como, por exemplo, se o homem tinha antecedentes criminais ou se o crime de estupro já estaria ocorrendo há bastante tempo. Também não há informações sobre os procedimentos adotados em relação ao acolhimento da vítima.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações, mas ainda não teve retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Homem é preso suspeito de estuprar a própria cunhada em Itaituba 
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Ex-candidata a vereadora é morta a facadas em Tailândia; ex-companheiro é preso

As motivações ainda estão sendo investigadas, mas a polícia trabalha com a hipótese de que o término do relacionamento e ciúmes do suspeito tenham contribuído para o desfecho violento

16.09.25 21h31

PARÁ

Carreta carregada com madeira tomba e interdita a BR-010; ninguém ficou ferido

Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas escoriações e passa bem

16.09.25 21h03

SUDOESTE PARAENSE

Homem é preso suspeito de estuprar a própria cunhada em Itaituba 

A vítima é uma adolescente de apenas 14 anos. O crime ocorreu dentro da residência da família.

16.09.25 20h50

homicídio

Emboscada que matou ex-delegado-geral na Praia Grande teve 69 tiros

Fontes foi morto nesta segunda-feira, 15, após sair da Prefeitura, onde atuava como secretário de Administração

16.09.25 20h03

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: mulher suspeita de ‘encomendar’ assassinato é presa na Paraíba

De acordo com a Polícia Civil, a investigada forneceu uma arma de fogo e uma motocicleta a um comparsa

16.09.25 15h08

POLÍCIA

Empresário é socorrido após ser baleado em Marudá

Até agora, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso

16.09.25 8h53

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: ‘ambição’ pode ter sido a motivação para o assassinato, diz PC

O mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato

12.09.25 12h35

HOMICÍDIO

‘Mosquito’ é morto a tiros enquanto pintava residência em Capanema

O homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (15), no bairro São Cristóvão

15.09.25 12h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda