Homem é preso suspeito de estuprar a própria cunhada em Itaituba 

​Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (15) em Itaituba, no sudoeste do Pará, sob a suspeita de estuprar a própria cunhada, uma adolescente de 14 anos. O crime teria acontecido na residência da vítima, no bairro Chico do Leite.

De acordo com o relato da adolescente à polícia, o suspeito, que não teve o nome divulgado, aproveitou o momento em que o pai da vítima saiu de casa, por volta das 8h30, para cometer o abuso. A guarnição da PM foi acionada horas depois, às 12h15, e encontrou a jovem com dores.

Após o depoimento, os policiais se dirigiram ao bairro Vale do Tapajós, onde localizaram o suspeito em sua residência. Ele foi imediatamente conduzido à delegacia de Polícia Civil, juntamente com a vítima e sua responsável legal, para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil continua investigando o caso e não forneceu maiores detalhes como, por exemplo, se o homem tinha antecedentes criminais ou se o crime de estupro já estaria ocorrendo há bastante tempo. Também não há informações sobre os procedimentos adotados em relação ao acolhimento da vítima.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações, mas ainda não teve retorno.