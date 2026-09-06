Homem é executado a tiros após descer de carro em Marabá

Gilson Rodrigues Aquino foi assassinado a tiros neste domingo (6/9), no bairro Bom Planalto, em Marabá, no sudeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida pelos disparos após descer do próprio veículo na rua Afro Sampaio, por volta das 5h.

Conforme o portal Correio de Carajás, a Delegacia de Homicídios de Marabá foi acionada e enviou uma equipe ao local. Até o momento, as autoridades tentam identificar quem atirou contra Gilson.

A PC busca esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar o responsável pelo crime. No momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento na morte de Gilson. As motivações por trás do crime são desconhecidas, e as autoridades seguem atrás de descobrir.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou atualizações sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a instituição disse que segue apurando o episódio. “A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Marabá. Diligências estão em andamento para esclarecer autoria e motivação do crime”, comunicou.