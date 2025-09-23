Capa Jornal Amazônia
Polícia

Homem é encontrado amarrado e com sinais de violência em Santarém

O caso foi registrado na manhã desta terça-feira (23), no bairro Santarenzinho

O Liberal
Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo)

Um homem identificado como Luan Júnior dos Santos da Costa, de 28 anos, foi encontrado amarrado e com sinais de violência na manhã desta terça-feira (23), em Santarém, oeste do Pará. De acordo com as informações iniciais, ele estava em um terreno na rua Orquídea, nas proximidades da Avenida Fernando Guilhon, bairro Santarenzinho. A vítima foi socorrida com vida.

Os relatos preliminares são de que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por moradores para verificar o possível óbito do homem. No local, os socorristas verificaram que a vítima apresentava sinais vitais e foram realizados os primeiros socorros ao homem. Os médicos teriam constatado que a vítima não apresentava ferimentos provocados por arma branca (faca) ou arma de fogo. No entanto, além de estar amarrada, teria marcas semelhantes às de agressões.

O homem estava de bruços, amarrado e com baixo nível de consciência. Ele foi encaminhado até o Pronto Socorro Municipal (PSM) para atendimento médico mais especializado. A Polícia Militar foi informada sobre o ocorrido e pessoas no local relataram que a área onde a vítima foi encontrada costuma ser usada por pessoas para o uso de drogas. Os agentes devem apurar as circunstâncias da agressão, motivação e autoria.

