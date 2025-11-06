Homem com antecedentes criminais é morto a tiros no sudeste paraense; suspeito segue foragido

Jameson Pinheiro Souza foi morto a tiros na noite de quarta-feira (5), no Núcleo Nova Marabá. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. De acordo com informações do portal Correio de Carajás, a equipe de plantão da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil foi informada que um homem havia sido atingido por oito disparos de arma de fogo e, no local, familiares confirmaram a identidade da vítima.

“O plantão da 21ª Seccional promoveu os procedimentos de praxe e encaminhou o dossiê para a Delegacia de Homicídios, para as apurações devidas. É um caso que segue sendo investigado pela Polícia Civil”, informou o delegado Lucas Assis Nunes.

Ainda de acordo com o Correio, Jameson estava em uma casa próxima à “Grota Criminosa” quando saiu até a esquina para conversar com uma mulher. Nesse momento, um homem se aproximou e avisou: “perdeu, perdeu”. Em seguida fez os disparos e foi embora.

Moradores ainda tentaram socorrer o rapaz que agonizava no chão. O pai de Jameson chegou a levar o filho ferido ao Hospital Municipal de Marabá, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar isolou a área e fez o levantamento preliminar da ocorrência. Fontes ligadas à investigação informaram que Jameson tinha passagem pelo sistema prisional e havia cumprido pena na cidade de Redenção. Ainda na noite do crime, testemunhas foram ouvidas e a Polícia Civil realizou a coleta inicial de dados. Imagens de câmeras de segurança da área estão sendo analisadas. Até o fechamento desta edição, o autor dos disparos não havia sido identificado e a motivação do crime continuava desconhecida.