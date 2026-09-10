Grave acidente de trânsito na BR-230 termina com morte de idoso em Vitória do Xingu

Evandro Farias de Lima, de 66 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (10/9) na BR-230, perto do travessão do quilômetro 27, na zona rural de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. O sinistro envolveu uma caminhonete, em que a vítima era passageira.

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Conforme o portal A Voz do Xingu, o condutor do automóvel teria tentado desviar de dois animais que atravessavam a pista, mas acabou atingindo um burro. Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e a caminhonete capotou nas margens da rodovia.

Evandro ficou gravemente ferido e chegou a ser socorrido para um hospital, só que não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com A Voz do Xingu, o motorista teria conseguido sair do veículo e sofrido escoriações leves.

A caminhonete ficou destruída após o sinistro e o burro também morreu. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e realizou os procedimentos cabíveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.