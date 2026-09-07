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Polícia

Jovem de 18 anos morre em acidente de trânsito registrado em Santarém

As circunstâncias do sinistro, que ocorreu na madrugada desta segunda-feira (7/9), não foram reveladas

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o carro envolvido no sinistro de trânsito. (Foto: Reprodução | Encontro das Águas Notícias)

Isabelly Winnie Mendonça dos Santos, de 18 anos, morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo um carro na madrugada desta segunda-feira (7/9), na Ponte do Juá, na rodovia estadual Fernando Guilhon, em Santarém, região oeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram que o automóvel colidiu contra uma ponte e a passageira que estava nele morreu. Ela chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas morreu no hospital.

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Conforme a página Encontro das Águas, a jovem recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os profissionais de saúde realizaram procedimentos de reanimação na tentativa de estabilizá-la. Na sequência, Isabelly foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que o corpo da vítima, identificado como Isabelly Winnie Mendonça dos Santos, de 18 anos, foi periciado e liberado para os familiares, nesta segunda-feira (7/9).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o episódio. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Santarenzinho apura as circunstâncias do acidente. 

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