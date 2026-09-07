Jovem de 18 anos morre em acidente de trânsito registrado em Santarém

Isabelly Winnie Mendonça dos Santos, de 18 anos, morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo um carro na madrugada desta segunda-feira (7/9), na Ponte do Juá, na rodovia estadual Fernando Guilhon, em Santarém, região oeste do Pará. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas relataram que o automóvel colidiu contra uma ponte e a passageira que estava nele morreu. Ela chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas morreu no hospital.

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Conforme a página Encontro das Águas, a jovem recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os profissionais de saúde realizaram procedimentos de reanimação na tentativa de estabilizá-la. Na sequência, Isabelly foi encaminhada ao Hospital Municipal de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informou que o corpo da vítima, identificado como Isabelly Winnie Mendonça dos Santos, de 18 anos, foi periciado e liberado para os familiares, nesta segunda-feira (7/9).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o episódio. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Santarenzinho apura as circunstâncias do acidente.