Ex-policial penal que atropelou e atirou em mototaxistas continua preso

O ex-policial penal Trindarlison Soares, detido no último domingo, 30 de abril, por tentativa de homicídio, continua preso e à disposição da Justiça - é o que confirma a assessoria do Tribunal de Justiça do Pará na manhã desta terça-feira, 2 de março. Trindarlison foi parar atrás das grades após atropelar um mototaxista na avenida Augusto Montenegro e realizar disparos de arma de fogo contra outro.

Segundo o TJPA, Trindarlison teve a audiência de custódia realziada no dia seguinte à prisão, na segunda-feira, 1º de maio, na qual foi mantida a decisão pela privação de liberdade. Ele permanece custodiado pelo Sispema Penitenciário.

Relembre o caso

Perto das 6h deste domingo (30), o motorista de um carro HB20 branco, mais tarde identificado como Trindarlison Soares, perdeu o controle do veículo e bateu em um mototaxista na avenida Augusto Montenegro esquina com a avenida Independência, no bairro do Mangueirão, em Belém.

Após o atropelamento, durante uma discussão entre Trindarlison e um grupo de mototaxistas, o condutor do HB20 se irrita, saca o revólver da cintura e atira à queima-roupa em um dos homens, que foi socorrido pelos colegas mototaxistas para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua., na Grande Belém.

Inicialmente, Trindarlison foi identificado como servidor da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), mas em nota ao Grupo Liberal, a Seap informou: "Trindarlison Soares não é servidor da Seap, o seu desligamento ocorreu em março”.

"A Polícia Civil do Pará informa que o suspeito foi preso em flagrante e autuado pelo crime de tentativa de homicídio. Testemunhas foram ouvidas e após a conclusão dos procedimentos legais, o indiciado foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça", finaliza o texto enviado ao Grupo Liberal.

Após a saída da polícia do local da ocorrência, o grupo de mototaxistas teria colocado fogo no carro de Trindarlison. Segundo testemunhas, os bombeiros estiveram no local, mas apenas para apagar as chamas, já não havia o que salvar do veículo, que ficou só a carcaça.