Polícia

Polícia

Empresário é socorrido após ser baleado em Marudá

Até agora, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso

O Liberal

Antônio Reginaldo Aviz Braga foi baleado no começo da manhã de segunda-feira (15/9), em Marudá, distrito de Marapanim, no nordeste paraense. De acordo com as autoridades, a vítima trabalha no ramo de festas e bebidas. Até agora, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no caso. 

A Polícia Militar foi acionada ao caso por volta de 7h50, depois de saber que Antônio estava pedindo ajuda dos agentes. Com isso, os militares se deslocaram até a localidade chamada Guarajubal, onde o crime ocorreu, para localizar os suspeitos.

Segundo a PM, o suspeito teria fugido em um carro modelo HB20 prata. No entanto, os policiais não encontraram nenhum automóvel com essas características.

Os militares prestaram o socorro ao empresário, que foi levado no carro da mãe dele até o Hospital Municipal de Marapanim. Ainda conforme a Polícia Militar, Antônio foi alvejado na perna. O estado de saúde dele é desconhecido.

A PM segue atrás do autor dos disparos, que ainda não foi identificado. As circunstâncias e motivações do crime são um mistério no momento. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC informou que o caso é tratado como tentativa de homicídio e é investigado pela Delegacia de Marapanim. "Testemunhas são ouvidas e equipes realizam buscas ao suspeito, que já foi identificado", comunicou a instituição.

 

