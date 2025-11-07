Câmera registra suspeito pedindo ajuda aos vizinhos após bebê ser agredido em Ananindeua

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Jhonata Rafael Brandão Sardinha, conhecido pelo apelido de “Daleste”, preso por suspeita de envolvimento na morte do bebê Igor Gael Monteiro Ferreira, de 10 meses, pede ajuda para socorrer o pequeno na madrugada da última quinta-feira (6/11). A mãe de Igor também foi detida. Segundo a Polícia Civil, ela teria deixado o bebê aos cuidados de Jhonata, que havia passado o dia consumindo entorpecentes, para buscar dinheiro oriundo da venda de drogas.

As imagens mostram o suspeito gritando saindo do imóvel para pedir ajuda. “Ai, meu Deus, o neném está morrendo. Meu Deus, tia, tenho que avisar a mãe dele”, diz ele. As imagens duram poucos minutos e não revelam o momento da agressão.

Segundo as autoridades, Jhonata tem antecedentes criminais por roubo e por integrar facção criminosa. Ele é apontado pela PC por bater na criança. A delegada Camila Jeha, responsável pelo caso, disse que Jhonata tentou “dissimular a agressão” gritando por socorro aos vizinhos e alegando que o bebê “teria desmaiado”.

Em depoimento, Camila informou que o suspeito tentou negar qualquer ato de violência contra o bebê, mas que, diante das evidências apresentadas, “admitiu que dormia ao lado da vítima e perdeu a paciência quando o bebê acordou chorando, motivo pelo qual o teria arremessado ao chão”.

Após a constatação da morte, o corpo de Igor bebê foi encaminhado para perícias, que apontaram que a criança apresentava sinais de violência. Ao longo do dia, testemunhas foram ouvidas e, diante dos fatos apresentados, a mãe do bebê foi autuada em flagrante por omissão, por deixar a criança aos cuidados do companheiro, que havia passado o dia utilizando entorpecentes.

O corpo do neném foi liberado pela Polícia Científica do Pará (PCEPA) ainda na manhã de quinta-feira (6/11). A Polícia Científica do Pará (PCEPA) informou em nota que a avó materna foi a responsável por receber o corpo do menino. Não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento de Igor.

Punição

No Brasil, existe a Lei Menino Bernardo, também conhecida como Lei da Palmada, Lei 13.010/2014, que proíbe castigos físicos como palmadas e beliscões aplicados a crianças e adolescentes, com os autores das agressões podendo ser advertidos e encaminhados para cursos e programas de orientação. Também há no Código Penal brasileiro o artigo 136, que prevê reclusão de dois a cinco anos para quem "expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina". Caso os maus-tratos terminem em morte, como o que aconteceu com Igor, a punição pode chegar até 14 anos de reclusão.