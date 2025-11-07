Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Biro-Biro' morre após trocar tiros com a polícia no Marajó

Outros dois homens estavam com o suspeito e conseguiram fugir após o confronto

O Liberal
fonte

A imagem destaque mostra os papelotes de cocaína e maconha que foram encontrados com o suspeito que morreu na ação policial. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Jhonison de Oliveira Cardoso, conhecido como “Biro-Biro” ou “Shenlong”, morreu na noite de quinta-feira (6/11) após uma ação policial em Portel, na região de Integração do Marajó. Ele teria entrado em confronto com agentes de segurança pública.

Para o Notícia Marajó, a 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que a ocorrência iniciou depois da chegada de uma denúncia anônima informando sobre intenso tráfico de entorpecentes em uma área conhecida como “galpão do Dinadal”, que fica no início da PA-368.

A PM informou ainda que o denunciante relatou que, há alguns dias, três homens estariam comercializando drogas e circulando armados no local, intimidando moradores e transeuntes, principalmente durante a noite. Um dos suspeitos teria sido identificado como “Biro-Biro”, que atuava acompanhado de outros dois homens, ainda conforme o Notícia Marajó.

Em posse das informações, os agentes foram até o endereço indicado e viram uma movimentação intensa que poderia estar ligada à venda de entorpecentes. Três suspeitos perceberam a presença dos policiais e tentaram fugir em direção a uma área de matagal. Ainda de acordo com o Notícia Marajó, o trio teria atirado contra os militares, que revidaram. Um dos suspeitos foi alvejado, enquanto o restante conseguiu escapar.

Com o suspeito baleado, a Polícia Militar localizou uma sacola que continha maconha e cocaína. Jhonison foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Portel, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois suspeitos continuam sendo procurados pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC confirmou que Jhonison recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos, após confronto com a Polícia Militar. “Durante a ação, foram apreendidas uma arma de fogo, munições e embalagens com substâncias análogas à cocaína e à maconha, além de uma motocicleta. O caso foi registrado na Delegacia de Portel”, comunicou a instituição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

biro-biro

morre

após trocar tiros

marajó

portel
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

"GOLPE DO AMOR"

Suposto médico, ‘Dr. Max' é preso por seduzir mulheres na internet e tirar dinheiro delas em Belém

As investigações da Polícia Civil apontaram que o suspeito também se passava por consultor financeiro e estabelecia vínculos afetivos com as vítimas para obter a confiança delas e depois conseguir dinheiro

07.11.25 14h33

POLÍCIA

'Biro-Biro' morre após trocar tiros com a polícia no Marajó

Outros dois homens estavam com o suspeito e conseguiram fugir após o confronto

07.11.25 13h39

HOMICÍDIO

Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Novo Progresso

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (6), no bairro Setor Industrial

07.11.25 12h36

INVESTIGAÇÃO

Corpo de bebê de 10 meses morto após agressão em Ananindeua é liberado e entregue à avó materna

Igor Gael morreu na quinta-feira (6) após sofrer uma forte agressão no abdômen que causou o rompimento do fígado

07.11.25 11h57

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

tristeza

Pais são presos suspeitos de matar bebê de 11 meses em Ananindeua

Segundo informações repassadas pelo tenente Paraense, da Polícia Militar, a ocorrência começou na manhã desta quinta-feira (6), quando o casal levou o filho até a UPA do Aurá

06.11.25 23h07

INVESTIGAÇÃO

Corpo de bebê de 10 meses morto após agressão em Ananindeua é liberado e entregue à avó materna

Igor Gael morreu na quinta-feira (6) após sofrer uma forte agressão no abdômen que causou o rompimento do fígado

07.11.25 11h57

AGRESSÃO

Jornalista paraense é espancada por ex-namorado lutador; MP denuncia por tentativa de feminicídio

Anderson Navarro foi denunciado após invadir o apartamento da ex-namorada e agredi-la com socos, chutes e ameaças de morte

05.11.25 19h59

"GOLPE DO AMOR"

Suposto médico, ‘Dr. Max' é preso por seduzir mulheres na internet e tirar dinheiro delas em Belém

As investigações da Polícia Civil apontaram que o suspeito também se passava por consultor financeiro e estabelecia vínculos afetivos com as vítimas para obter a confiança delas e depois conseguir dinheiro

07.11.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda