'Biro-Biro' morre após trocar tiros com a polícia no Marajó

Jhonison de Oliveira Cardoso, conhecido como “Biro-Biro” ou “Shenlong”, morreu na noite de quinta-feira (6/11) após uma ação policial em Portel, na região de Integração do Marajó. Ele teria entrado em confronto com agentes de segurança pública.

Para o Notícia Marajó, a 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) informou que a ocorrência iniciou depois da chegada de uma denúncia anônima informando sobre intenso tráfico de entorpecentes em uma área conhecida como “galpão do Dinadal”, que fica no início da PA-368.

A PM informou ainda que o denunciante relatou que, há alguns dias, três homens estariam comercializando drogas e circulando armados no local, intimidando moradores e transeuntes, principalmente durante a noite. Um dos suspeitos teria sido identificado como “Biro-Biro”, que atuava acompanhado de outros dois homens, ainda conforme o Notícia Marajó.

Em posse das informações, os agentes foram até o endereço indicado e viram uma movimentação intensa que poderia estar ligada à venda de entorpecentes. Três suspeitos perceberam a presença dos policiais e tentaram fugir em direção a uma área de matagal. Ainda de acordo com o Notícia Marajó, o trio teria atirado contra os militares, que revidaram. Um dos suspeitos foi alvejado, enquanto o restante conseguiu escapar.

Com o suspeito baleado, a Polícia Militar localizou uma sacola que continha maconha e cocaína. Jhonison foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Portel, mas não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois suspeitos continuam sendo procurados pelas autoridades. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC confirmou que Jhonison recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos, após confronto com a Polícia Militar. “Durante a ação, foram apreendidas uma arma de fogo, munições e embalagens com substâncias análogas à cocaína e à maconha, além de uma motocicleta. O caso foi registrado na Delegacia de Portel”, comunicou a instituição.