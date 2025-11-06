‘Barão do Pó’, apontado como gerente do PCC, é preso em Parauapebas com 15 quilos de cocaína

Francisco Oton de Sousa, conhecido como “Barão do Pó”, foi preso na manhã desta quinta-feira (6) em Parauapebas, no sudeste do Pará, durante uma operação da Polícia Civil. Ele é apontado como gerente regional da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas.

A ação, coordenada pelo superintendente regional da Polícia Civil em Parauapebas, delegado João Abel B. de Mattos, resultou na apreensão de 15 quilos de cocaína, avaliados em cerca de R$ 300 mil. As investigações indicaram que o entorpecente era enviado de Guarulhos (SP) para Parauapebas por meio de encomendas via Sedex.

Segundo a Polícia Civil, os agentes montaram uma vigilância no endereço de destino e realizaram a abordagem no momento da entrega, encontrando a droga. Durante a operação, também foram apreendidos um veículo Renault Captur, dois celulares e R$ 363 em espécie.

Ainda conforme as investigações, Francisco Oton seria responsável pela atuação do PCC em municípios como Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá e Itupiranga. Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Parauapebas, onde seguem as providências legais.