Adolescente de 17 anos é apreendido suspeito de estuprar sobrinha em São Sebastião da Boa Vista

Um adolescente de 17 anos foi apreendido, na noite desta terça-feira (25), suspeito de estuprar a sobrinha, que tem apenas de 6 anos, em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Segundo a polícia, o tio e a vítima moravam juntos.

VEJA MAIS

Segundo o relato policial da ocorrência, as polícias Civil e Militar se juntaram para ir até o rio Juraçú, por volta das 19h, onde receberam a informação que uma menina de seis anos tinha sido estuprada. O gestor do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, Márcio Abud, conversou com o portal Notícia Marajó e disse que a denúncia do caso foi comunicada pela família da criança.

Assim que chegaram ao local, militares do 9º Batalhão e policiais civis, conseguiram localizar o adolescente nas imediações de onde o crime teria ocorrido e efetuaram a apreensão.

O adolescente foi conduzido à delegacia da cidade para os procedimentos cabíveis. As autoridades municipais responsáveis pelo acolhimento da menina e da família já foram acionadas.