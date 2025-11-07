Adolescente de 16 anos é morto a tiros em Novo Progresso

Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (6) em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O crime aconteceu nas proximidades da ponte de madeira da Avenida Brasil, em direção ao bairro Setor Industrial. Segundo informações preliminares, o jovem foi atingido por cerca de quatro disparos de arma de fogo.

De acordo com as informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada após moradores relatarem terem ouvido tiros e que um jovem havia sido baleado. No momento em que foi alvejado, o adolescente usava boné, sandálias e segurava um celular. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PM isolou o local até a chegada da equipe da Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações para apurar a motivação e identificar os autores do homicídio.

O corpo foi reconhecido por familiares através de uma tatuagem na mão direita, o que confirmou a identidade da vítima. Testemunhas relataram aos agentes que viram duas motocicletas na área momentos antes do crime. Após os tiros, os suspeitos fugiram em alta velocidade e ainda não foram localizados. Não há mais detalhes sobre qual seria a motivação para o homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.