Logo Libplay
ícone menu

MENU

Ícone de pesquisa

BUSCA

PESQUISAR

PROGRAMAS
Ícone Instagram
Ícone Facebook
Ícone Twitter
Ícone Youtube
Ícone Whatsapp
Ícone TikTop

Amazônia

Rainhas 2025

Últimas

Pará

Ícone seta para baixo

Ananindeua

Barcarena

Belém

Castanhal

Marabá

Parauapebas

Santarém

Eu Repórter

Esportes

Ícone seta para baixo

Paysandu

Remo

Polícia

Cultura

Ícone seta para baixo

Agenda

Celebridades

Colunas

Receita

Brasil

Política

Ícone seta para baixo

Eleições

Economia

Ícone seta para baixo

Concurso

Emprego

Mundo

Tecnologia e Mercado

Liberal Amazon

Verificado

O Liberal Na Escola

Responsabilidade Social

Conteúdo de Marca

LibPlay

Ícone seta para baixo

Vídeos

Podcast

Grupo Liberal

Ícone seta para baixo

Assine O Liberal

O Liberal Digital

Libshop

LibLab

Tv Liberal

Publicidade Legal

Comercial

Liberal FM

Ícone seta para baixo
Logo Jornal oliberal
Logo Jornal Amazônia
Ícone Instagram
Ícone Facebook
Ícone Twitter
Ícone Youtube
Ícone Whatsapp
Ícone TikTop

Amazônia

Rainhas 2025

Últimas

Pará

Ícone seta para baixo

Ananindeua

Barcarena

Belém

Castanhal

Marabá

Parauapebas

Santarém

Eu Repórter

Esportes

Ícone seta para baixo

Paysandu

Remo

Polícia

Cultura

Ícone seta para baixo

Agenda

Celebridades

Colunas

Receita

Brasil

Política

Ícone seta para baixo

Eleições

Economia

Ícone seta para baixo

Concurso

Emprego

Mundo

Tecnologia e Mercado

Liberal Amazon

Verificado

O Liberal Na Escola

Responsabilidade Social

Conteúdo de Marca

LibPlay

Ícone seta para baixo

Vídeos

Podcast

Grupo Liberal

Ícone seta para baixo

Assine O Liberal

O Liberal Digital

Libshop

LibLab

Tv Liberal

Publicidade Legal

Comercial

Liberal FM

Ícone seta para baixo
Logo Jornal oliberal
Logo Jornal Amazônia

Professor Helder Carvalho é prejudicado por falta de água no Parque Verde

No Conjunto Orlando Lobato, no bairro Parque Verde, em Belém, o professor Helder Carvalho diz que é prejudicado pela recorrente falta de abastecimento de água

Laura Serejo

No Conjunto Orlando Lobato, no bairro Parque Verde, em Belém, o professor Helder Carvalho diz que é prejudicado pela recorrente falta de abastecimento de água. Ele afirma que, desde a última quinta-feira (14), os moradores estão sem fornecimento. O registro foi feito no dia 18 de agosto, mas a reportagem confirmou com o denunciante que a precariedade da água segue até esta quarta-feira (20).

“A gente não tem nenhum aviso. Quando a água aparece, ela vem suja e dura cinco minutos. Depois desaparece. Então, não serve nem para a higiene básica. Estamos há cinco dias assim, sem nenhuma nota e sem solução”, relata.

Helder afirmou que muitas famílias estão sobrevivendo com a ajuda de vizinhos que possuem poço artesiano. “Graças a Deus, algumas pessoas ajudam, mas a demanda é muito grande. Tem famílias que ficam literalmente sem água, por falta de condições”, disse.

image A falta de água é um problema constante no conjunto Orlando Lobato (Reprodução/ Raoni Joseph)

A incerteza sobre quando o fornecimento pode voltar aumenta a angústia dos moradores. “Às vezes, surge de madrugada, às vezes, de manhã cedo, sempre suja e por pouco tempo. Todo problema precisa de explicação e solução, e é isso que a gente espera”, apela.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (20), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o sistema de abastecimento da área esteve em manutenção até terça-feira (19). “Após a conclusão dos serviços, a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa.” complementa a nota.

(* Estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, Coordenadora do Núcleo de Atualidades)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

você repórter

conjunto orlando lobato
Você Repórter
Ícone seta para cima
Logo portal oliberal.com

EQUIPES

COMERCIAL

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

LIBSHOP

Lojistas

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda