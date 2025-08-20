Professor Helder Carvalho é prejudicado por falta de água no Parque Verde

No Conjunto Orlando Lobato, no bairro Parque Verde, em Belém, o professor Helder Carvalho diz que é prejudicado pela recorrente falta de abastecimento de água. Ele afirma que, desde a última quinta-feira (14), os moradores estão sem fornecimento. O registro foi feito no dia 18 de agosto, mas a reportagem confirmou com o denunciante que a precariedade da água segue até esta quarta-feira (20).

“A gente não tem nenhum aviso. Quando a água aparece, ela vem suja e dura cinco minutos. Depois desaparece. Então, não serve nem para a higiene básica. Estamos há cinco dias assim, sem nenhuma nota e sem solução”, relata.

Helder afirmou que muitas famílias estão sobrevivendo com a ajuda de vizinhos que possuem poço artesiano. “Graças a Deus, algumas pessoas ajudam, mas a demanda é muito grande. Tem famílias que ficam literalmente sem água, por falta de condições”, disse.

A falta de água é um problema constante no conjunto Orlando Lobato (Reprodução/ Raoni Joseph)

A incerteza sobre quando o fornecimento pode voltar aumenta a angústia dos moradores. “Às vezes, surge de madrugada, às vezes, de manhã cedo, sempre suja e por pouco tempo. Todo problema precisa de explicação e solução, e é isso que a gente espera”, apela.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (20), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que o sistema de abastecimento da área esteve em manutenção até terça-feira (19). “Após a conclusão dos serviços, a normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa.” complementa a nota.



(* Estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, Coordenadora do Núcleo de Atualidades)