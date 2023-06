Renan Normando: A Juventude em ação!

Renan Normando, 23 anos, atualmente é acadêmico de administração, já foi coordenador de cultura na Fundação Cultural do Pará, onde promoveu e levou diversos projetos a 9 bairros de Belém e hoje compõe a câmara municipal como vereador.

No seu mandato trabalha com foco na geração de emprego e renda, acredita que o empreendedorismo é uma das principais ferramentas para mudar a vida da população, portanto incentiva a promoção de oficinas e capacitações dessas pessoas. “O povo de Belém é criativo e empreendedor por natureza, porém, isso sozinho não é suficiente para que possam ‘decolar’, tornam-se necessárias políticas e ações públicas que venham a fortalecer esse ‘dom natural’ que temos”, reforça Renan.

(Divulgação)

Baseado nisso, a CMB aprovou o projeto de lei da Política de Estímulo, Incentivo, Promoção e Apoio à Mulher Empreendedora de Belém.

Quando o assunto é cultura, o vereador reforça que em 2022 o Projeto de Lei de número 878/21 foi aprovado pela câmara, que institui o artesanato de Icoaraci como Patrimônio Cultural de nossa cidade, assim como reafirma que nosso artesanato atrai um grande movimento para a economia local.

Renan também alega que seu mandado trabalha em prol da juventude. “E hoje estamos trabalhando na inclusão desses jovens através da arte da dança no Ponto de Cultura Studio Degagé, em parceria com a professora de dança Bárbara Lobato, no Guamá”, complementa.

(Orcam Produtora)

PROJETO INCLUIR

O projeto Incluir foi idealizado por Márcio Dias, mais conhecido como “Magrão” no município de Santa Izabel, o projeto é uma ferramenta de inclusão e transformação no esporte, gerando muitas consequências sociais positivas na vida de crianças e adolescentes que são portadores de alguma necessidade especial e vulnerabilidades sociais. Assim como, impacta positivamente na vida de atletas do município de Santa Izabel.

(Orcam Produtora)

Projeto premiado no Troféu Romulo Maiorana

Em 2023, o projeto teve a honra de ser indicado a participar da premiação Romulo Maiorana que conta com a sua 29ª edição e homenageia grandes atletas e incentiva boas práticas esportivas, valorizando e enaltecendo atletas locais.

(Divulgação)

O Projeto Incluir sente-se lisonjeado pelo reconhecimento e poder ser exemplo levando visibilidade aos paratletas locais e para a causa das pessoas com deficiência.