Para vencer Eurocopa, treinador da seleção francesa não permite que jogadores façam sexo

Com o intuito de manter os jogadores concentrados, Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, decidiu impor uma preparação um tanto inusitada ao time: a abstinência sexual. O motivo? Continuar mantendo o favoritismo do grupo, que enfrenta a Suíça nesta segunda-feira (28), às 16h (de Brasília), nas quartas de final da Eurocopa. As informações são do jornal francês Le Parisien.

O ‘jejum’ sexual dos jogadores, ou seja, a falta de contato físico com namoradas e esposas, foi imposto desde a concentração anterior. Sendo assim, Griezmann, Mbappé, Pogba, Benzema, Kanté, Koundé ou Varane, entre outros, estão há mais de um mês sem qualquer contato físico com suas parceiras

"É difícil, mas não pode ser feito de outra forma. Você tem que aceitar", lamenta Griezmann.

A seleção também segue proibida de visitar a família e o contato com membros mais próximos é totalmente limitado pelo treinador. E, caso, algum atleta pense em quebrar a regra, o vigilante garante que o jogador andará na linha. Este regime deve perdurar até 11 de julho, data marcada para a final da Eurocopa.