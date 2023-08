PL já trabalha com cenário de cassação de Carla Zambelli, diz blog

O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, já trabalha com um cenário de cassação do mandato da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (2) que cumpriu mandados de busca e apreensão. Segundo apuração do blog Valdo Cruz, a sigla não fará "nenhum esforço" para defender a parlamentar.

Zambelli já tem um inquérito aberto na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, solicitado pelo PSB, que acusa a deputada de quebra de decoro parlamentar, por ter xingado e constrangido o deputado Duarte Jr. (PSB-MA) durante audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino.

A operação de hoje, pela avaliação, complica ainda mais a situação de Carla Zambelli. A parlamentar teria perdido apoio entre seus colegas desde o ano passado. Na reta final da eleição presidencial, ela perseguiu um jornalista com arma em punho, o que pode ter resultado na perda de votos para Bolsonaro, segundo o ex-presidente.

Os documentos da operação desta quarta podem "engrossar" o inquérito contra Zambelli na Câmara dos Deputados, segundo a apuração do blog.

A operação também prendeu o hacker da "Vaza Jato", Walter Delgatti, que já vinha negociando uma delação premiada. Ele foi responsável por inserir no sistema informatizado do Conselho Nacional de Justiça um falso mandado de prisão contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Delgatti já teria admitido que foi o responsável pela inclusão do documento e que agiu a pedido da deputada.