Por que os cães lambem os donos? Entenda o gesto rotineiro dos pets em casa

Se você cuida de um cachorro em casa, já deve ter se perguntado o motivo que leva ele a lamber sua pele de vez em quando, não é mesmo? Mas ao contrário do que muitos pensam, as famosas lambidas não são atitudes que expressam apenas amor, afeto e carinho. Elas também podem indicar outros sentimentos bons, a depender do momento emocional em que o pet esteja vivendo e dos cheiros que ele sentiu no ar.

"A razão pela qual eles fazem isso é que estão pedindo ao lobo para regurgitar um pouco do que eles acabaram de caçar. Então, a lambida do seu cachorro em você quando você chega em casa é absolutamente uma saudação — você sabe, eles estão felizes em ver você. Mas também é um pouco um pedido para o que você acabou de comer", revelou Alexandra Horowitz, autora de livros sobre a percepção animal, à CBS News.

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Afinal, os pets lamberem pessoas é considerado normal?

No dia-a-dia, os cachorros costumam lamber não apenas pessoas, mas também outros pets, o chão, o sofá e qualquer objeto que eles encontrem espalhados pela residência. De acordo com o criador de cães Luiz Manoel de Amorim Nogueira Junior, esse hábito é considerado normal, pois é desse modo que eles se comunicam, porém, se a prática for em excesso, é bom que os tutores fiquem de olho e consultem um veterinário.

A forma como são dadas as lambidas também possuem um significado

Os donos de cães também devem ficar atentos à forma como as lambidas são dadas nos humanos, porque podem sugerir outros significados que estão além deles se sentirem completamente seguros e confortáveis. Como por exemplo: se um pet beija muito próximo à boca de seu dono, esse movimento é hormonal; mas se eles dão longas lambidas e lambuzam muito os seus tutores, isso gira em torno mais da questão do afeto.

"O significado de uma lambida de cachorro pode depender de como as lambidas são oferecidas ao seu dono. Beijos longos e lambuzados que são acompanhados por um corpo macio e balançando são geralmente gestos muito afetuosos", explicou Sydney Bartson Queen, o gerente sênior da equipe de ciências comportamentais da Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA) à Newswee.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)