Cão que lambe as patas em excesso está doente? Veja as 5 causas e o que fazer

Se eu cão lambe excessivamente as próprias patas, fique alerta! Este é um sinal dque pode indicar problemas de saúde físicos ou comportamentais. Veterinários alertam que este comportamento, se repetitivo e capaz de causar feridas ou perda de pelos, não deve ser encarado como uma simples mania e exige investigação.

Existem cinco principais causas para a lambedura exagerada, abrangendo desde fatores físicos até questões psicológicas, e cada uma demanda atenção específica.

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1. Alergias

As alergias são uma das causas mais comuns de coceira e lambedura excessiva nas patas de cães. Elas podem ser provocadas por fatores ambientais, como ácaros e pólen, ou por outros agentes que exigem investigação individualizada.

Além da lambedura, o tutor pode notar vermelhidão, coceira em outras áreas do corpo e alterações na pele, especialmente entre os dedos. A saliva, em contato constante com a pele durante a lambedura, pode até mesmo escurecer os pelos da região afetada.

2. Parasitas

Parasitas como pulgas, carrapatos e ácaros causam coceira, inflamação e desconforto nos cães. A presença desses organismos ou a reação alérgica às suas picadas pode levar o animal a lamber ou coçar frequentemente áreas específicas, mesmo que o parasita não seja visível.

É importante ressaltar que a ausência de parasitas visíveis não elimina a possibilidade de uma infestação. A avaliação profissional é essencial para identificar e tratar corretamente o problema parasitário.

3. Ferimentos ou corpos estranhos

Ferimentos ou corpos estranhos nas patas são causas comuns de lambedura localizada. Espinhos, pequenas pedras e farpas podem se alojar entre os dedos ou nas almofadas plantares, causando incômodo. Cortes, fissuras e queimaduras por superfícies quentes também levam o cão a lamber intensamente a área afetada.

Se a lambedura começar de forma súbita e concentrada em uma pata, observe a região com atenção. No entanto, é fundamental evitar a remoção de objetos profundamente inseridos ou a manipulação de lesões dolorosas sem orientação veterinária.

4. Infecções e inflamações na pele

As infecções e inflamações na pele são frequentemente associadas à lambedura excessiva. A alteração da barreira cutânea e o excesso de umidade criam um ambiente propício para a proliferação de microrganismos, como bactérias e fungos. Esse quadro se agrava na presença de uma doença de base.

Nestes casos, observe outros sintomas além da lambedura, como mau cheiro, vermelhidão, descamação, inchaço, dor ou secreção. A pele da região afetada também pode apresentar alterações visíveis em sua aparência.

É importante notar que a própria lambedura contínua mantém a região úmida e irritada, intensificando a inflamação e o desconforto. Esse ciclo vicioso dificulta a cicatrização e favorece o surgimento de infecções secundárias.

5. Estresse, ansiedade ou tédio

Nem sempre a lambedura excessiva tem uma causa física. Estresse, ansiedade ou tédio podem levar alguns cães a desenvolver comportamentos repetitivos, como lamber as patas. A falta de estímulos ou mudanças na rotina também contribuem para isso.

Contudo, é crucial não presumir uma causa comportamental antes que todas as outras possibilidades físicas sejam investigadas e descartadas por um profissional veterinário. Doenças, dores, alergias e infecções precisam ser eliminadas como fatores causadores.

Quando procurar o veterinário?

Se o cão lambe as patas de forma ocasional e sem outros sintomas, isso pode ser considerado parte de sua higiene normal. No entanto, a lambedura frequente, persistente ou intensa exige atenção e avaliação.

Procure avaliação veterinária imediata se a lambedura estiver acompanhada de qualquer um dos seguintes sinais:

Feridas

Inchaço

Perda de pelos na região

Secreção ou mau cheiro

Dor ao toque ou ao movimentar a pata

Dificuldade para apoiar a pata

Não é recomendado utilizar pomadas, medicamentos ou receitas caseiras sem a orientação de um profissional. O tratamento adequado e eficaz depende diretamente da identificação precisa da causa subjacente do comportamento.