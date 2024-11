Thaísa de Souza Terra, de 28 anos, passista do Salgueiro está desaparecida há duas semanas no Rio de Janeiro. Moradora de Realengo, ela não faz contato com a família desde o dia 7 de novembro.

A passista foi vista pela última vez embarcando em um carro de aplicativo após sair de casa.

A irmã de Thaísa tentou contato com a empresa, mas não conseguiu respostas sobre o destino dela. Ela busca informações com a operadora de telefone usado pela irmã, porém a família descobriu que o aparelho foi formatado.

Preocupada, a irmã da passista contou que Thaísa estava com o psicológico abalado em razão de momentos difíceis que atravessava na vida. Ela estava afastada das quadras para cuidar da mãe, que faleceu recentemente.