Paraenses sorteados na Lotofácil concurso 2803 somam o prêmio de mais de R$ 4 mil, confira

A última quinta-feira (4) foi de sorte para os três jogadores paraenses que acertaram os números do sorteio da Lotofácil. O sorteio foi realizado às 20h e divulgado nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Confira os municípios dos ganhadores e o valor dos prêmios.

Lotofácil - concurso 2803

Confira os números sorteados: 01 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 21 - 24 - 25

Na Lotofácil, concurso 2803, o prêmio estava avaliado em R$ 1,5 milhão. Apenas uma aposta, do estado de Pernambuco, acertou as 15 dezenas do sorteio, garantindo o valor de R$1.626,203,74.

Com 14 acertos, mais de 200 pessoas foram premiadas e entre elas está três apostas do Pará. Os moradores dos municípios de Ananindeua, Barcarena e Belém levaram o prêmio de R$1.482,51, cada um.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (5), com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)