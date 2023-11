Veja o que fazer para relaxar às vésperas do dia da prova

Às portas do aguardo do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, confira dicas do que fazer na véspera do exame que acontece neste domingo (05).

De acordo com a psicóloga Arianny Ferreira, na véspera de uma prova significativa como o Enem, é comum que o aluno esteja com níveis de estresse e ansiedade muito altos. “O ideal é tirar o dia para fazer algo prazeroso, levando em consideração a subjetividade de cada indivíduo. Pense: o que me gera bem estar e me traz sensação de calma e serenidade?”, avalia a psicóloga.

Pensar antecipadamente em uma boa alimentação, fazer exercícios de alongamento e relaxamento são bons aliados para lidar com os sentimentos pré-prova. Para manter a calma e a concentração no dia anterior ao Enem, Aline diz que existe um exercício de controle da tensão corporal que sempre recomenda, chama-se respiração diafragmática:

“Você respira bem fundo, levando o ar até a região do diafragma (inflando a barriga) – segura o ar por 2 segundos – e solta o ar bem lentamente pela boca. Fazer uma série de 10 respirações, várias vezes ao dia, ajuda a relaxar o corpo todo”, exemplifica.

A psicóloga explica que não é indicado estudar na véspera da prova. “O aluno se preparou, da forma que pôde, durante o ano todo e, por isso, o melhor a ser feito é descansar e buscar relaxamento para poder lidar melhor com a prova, que é cansativa”, pondera.

Arianny afirma que uma boa noite de sono pode ser decisiva no que diz respeito ao rendimento do candidato. “Uma boa dica é pensar na expressão ‘higiene do sono’, que consiste em o sujeito planejar sua noite, por exemplo, deixar o uso de telas pelo menos 2 horas antes de dormir, além de desligar as luzes algumas horas antes, tomar chás calmante e fazer meditação guiada também é uma prática fantástica”, complementa.

A especialista indica que o aluno tire um momento para si, buscando fazer uma reflexão de autoconhecimento. “A véspera da prova não é o momento de pensar no que faltou e sim em tudo que já foi feito”, finaliza.