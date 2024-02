Varicela: Belém tem doses de vacina contra catapora, apesar da falta todo o país

Apesar da falta de vacinas para essa doença em todo o País, Belém tem doses contra a catapora. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém informa que o abastecimento de vacinas no combate à varicela (catapora) está disponível nas Unidades Básicas de Saúde no município de Belém.

A Sesma também afirmou que, até o momento, não recebeu notificações de casos de varicela comum ou de varicela grave registrados na capital paraense.

Diante do desabastecimento dos imunizantes contra a catapora relatado pelos estados, o governo brasileiro, por intermédio do Ministério da Saúde, deu entrada na compra emergencial internacional da vacina contra varicela (catapora). Nesse momento, a pasta segue aguardando a entrega das doses.

A reclamação dos estados se deu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determinar a suspensão da produção do imunizante, em março de 2023, em todo o país devido a uma mudança no método de produção. No entanto, em julho o órgão tornou a liberar a distribuição, mas a interrupção de quatro meses no fornecimento impactou o cronograma de entrega das doses, informou a pasta.

O estado mais populoso do país, São Paulo, informou ter recebido menos da metade das doses nas quais sua população necessita, de acordo com Secretaria Estadual de Saúde. A secretaria informa ser necessário cerca de 270 mil doses mensais, mas recebeu cerca de 30 mil doses em outubro de 2023 e outras 50 mil em dezembro.

Em janeiro, o governo do Acre informou que recebeu apenas 1.600 doses do imunizante, porém, o governo relatou que necessita de ao menos 4 mil a 5 mil doses mensais. A vacinação contra a catapora teve que ser interrompida no estado pela falta de estoque. Na programação para fevereiro, a área técnica federal e a secretaria estadual chegaram a um consenso para a distribuição de 1 mil doses.

Outros estados também demonstraram preocupação com o desabastecimento da vacina, como a Bahia, Roraima, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

O que diz o Ministério da Saúde?

O Ministério da Saúde afirma que o laboratório fornecedor voltou a fornecer os imunizantes gradativamente. No mês de janeiro, a pasta recebeu uma entrega de 559.400 doses, que distribuiu entre os estados. Ainda não há previsão de quando a entrega será normalizada.

Ademais, ressalta que a vacina contra a catapora é grátis e pode ser recebida em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBS Integradas.

Sintomas da Catapora

Altamente contagiosa, a catapora é uma infecção viral febril aguda, sendo transmitida de pessoa a pessoa, pelo contato direto, com secreções respiratórias e com as lesões de pele, que costumam coçar bastante. Ela atinge com maior frequência as crianças entre 01 a 10 anos de idade.

Os sintomas da doença, em regra, começam no décimo dia após o contágio, tendo como os principais sinais e sintomas da doença, além das manchas vermelhas e bolhas no corpo, são mal-estar, cansaço, dor de cabeça, perda de apetite e febre baixa.

Em crianças, a doença tem característica benigna e é controlada pelo próprio organismo. Mas em adolescentes, especialmente acima dos 12 anos, e adultos, o quadro clínico pode ser mais grave.

Locais de vacinação em Belém:

Distrito Administrativo de Belém (Dabel)

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, nº 1664;

IASB – Tv. Enéas Pinheiro – em frente ao Bosque Rodrigues Alves;

Hospital Naval – Rua do Arsenal, 200;

Hospital da Aeronáutica – Av. Almirante Barroso, 3492;

Hospital do Exército – Tv. Marquês de Pombal, 850.

Distrito Administrativo do Bengui (Daben)

UBS Bengui II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

UBS Mangueirão – Rua São João-1;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE- 8;

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

UBS Tapanã - Rua São Clemente;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

USF Carmelândia – Rua Tancredo Neves, 02;

USF Panorama XXI – Conj. Panorama XXI, Qd. 24, casa 11-B;

USF Parque Verde - Av. Padre Bruno Sechi, 1111.

Distrito Administrativo do Entroncamento (Daent)

ESF Souza – Av. Almirante Barroso – Passagem Getúlio Vargas (dentro da Setrans);

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

UBS Marambaia - Av. Augusto Montenegro;

Distrito Administrativo do Guamá (Dagua)

ESF Radional - Passagem Radional II- Condor;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170;

UBS Cremação- Rua dos pariquis,2906 – Cremação.

Distrito Administrativo de Icoaraci (Daico)

UBS Eduardo Angelim – Conj. Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril s/n;

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

UBS Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e a 4ª Rua;

UBS Quinta dos Paricás – Estrada do Maracacuera, 2477;

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha - s/n, ao lado da Fund. Paula Frassinete.

Distrito Administrativo de Outeiro (Daout)

ESF Fama – Rua Tucumaeira – Estrada do Fama, 72.

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, s/n;

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro;

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, s/n;

Distrito Administrativo da Sacramenta (Dasac)

UBS Barreiro I – Passagem Mirandinha, 367;

UBS Canal da Pirajá – Tv. Barão do Triunfo, 1015, esquina com a Rua Nova.

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UBS Providência - Av. Norte;

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – entre Pass. São João e Pass. São Pedro;

UBS Vila da Barca – Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à Pedro Álvares Cabral.

Distrito Administrativo de Mosqueiro (Damos)

UBS Aeroporto – Rua do Pouco s/n;

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, s/n;

UBS Carananduba – Praça de Carananduba;

UBS Furo das Marinhas – Rod. Augusto Meira Filho s/n;

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, s/n.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenador do núcleo de Atualidades)