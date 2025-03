Unifesspa aplica prova de concurso para servidores técnicos, neste domingo (30)

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) realiza neste domingo, 30 de março, as provas do concurso público para a carreira de Técnico-Administrativos em Educação. Mais de 4 mil candidatos são esperados para a seleção, organizada pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). A primeira fase, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em provas objetiva e discursiva, aplicadas presencialmente neste domingo (30), na cidade de Marabá (PA).

O certame oferece 110 vagas efetivas distribuídas entre cargos de níveis médio (classificação D) e superior (classificação E), em diversas áreas. Do total de vagas, 80 são destinadas à ampla concorrência, 22 para candidatos negros (pretos e pardos) e 8 reservadas a pessoas com deficiência (PcD). A remuneração inicial varia de R$ 3.029,90 e R$ 4.967,04. Para o cargo de médico-veterinário, com jornada de 20 horas, o vencimento é de R$ 4.761,98.

Nesta terça-feira (25) a Fadesp disponibiilzou o cartão de inscrição para os candidatos. Nele é possível verificar as informações sobre o local, horário e sala da prova. Para consultá-lo, acesse a área do candidato em: www.portalfadesp.org.br. De acordo com o edital, o concurso será realizado em duas etapas.

Próximas fases - A segunda fase contará com prova prática, destinada a alguns cargos de nível médio, e prova de títulos para os cargos de nível superior, conforme especificado no edital. Para os candidatos que não forem eliminados na prova objetiva da 1ª fase do concurso, haverá ainda a Etapa de Avaliação Biopsicossocial, para aqueles que solicitaram concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD), e a Etapa de Heteroidentificação, para os candidatos que solicitaram concorrer às vagas reservadas a pessoas negras (pretas e pardas).

Lotação - Os aprovados poderão ser lotados em qualquer um dos campi da Unifesspa ou em futuras unidades que venham a ser implantadas durante o prazo de validade do concurso, de acordo com a necessidade da instituição. Atualmente, a universidade possui campi nas cidades de Marabá, Rondon do Pará, São Félix do Xingu, Santana do Araguaia e Xinguara.

Horários de aplicação das provas:

Nível Superior (E):

Abertura dos portões: 7h às 8h

Início da prova: 8h30

Encerramento: 12h30

Nível Médio (D):

Abertura dos portões: 14h às 15h

Início da prova: 15h30

Encerramento: 19h30